Eurosport
Избил судью, невыездной из-за долгов. Где игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008-м
Питерцы взяли два евротрофея за сезон, их достижение в России до сих пор не повторили.
11 лет и один месяц назад «Зенит» грохнул «Рейнджерс». Голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Матч проходил на «Стэдиум оф Манчестер», который сейчас уже не узнать – шейхи перестроили арену и превратили ее в «Этихад». Игроком матча признали Андрея Аршавина. Eurosport.ru предлагает угадать, где сейчас игроки «Зенита», завоевавшие последний евротрофей для России.
- Кроме игроков из квиза в заявке на матч были Алексей Ионов и Фернандо Риксен.
- Голландец сражается с боковым амиотрофическим склерозом.
29 июня Риксен проведет прощальную встречу с фанатами, которую назвал своей последней ночью