Избил судью, невыездной из-за долгов. Где игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008-м

11 лет и один месяц назад «Зенит» грохнул «Рейнджерс». Голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Матч проходил на «Стэдиум оф Манчестер», который сейчас уже не узнать – шейхи перестроили арену и превратили ее в «Этихад». Игроком матча признали Андрея Аршавина. Eurosport.ru предлагает угадать, где сейчас игроки «Зенита», завоевавшие последний евротрофей для России.

Кроме игроков из квиза в заявке на матч были Алексей Ионов и Фернандо Риксен.

Голландец сражается с боковым амиотрофическим склерозом.

29 июня Риксен проведет прощальную встречу с фанатами, которую назвал своей последней ночью

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