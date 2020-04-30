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Тест: вспомни состав «Зенита» из финала Кубка УЕФА

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Зенит в финале Кубка УЕФА-2007/08

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через минута

Давайте снова погрузимся в тот майский вечер.

Ты точно помнишь незабываемый вечер 14 мая 2008 года, когда «Зенит» забил два безответных мяча в ворота «Рейнджерс» и взял первый в истории клуба международный трофей? Глупо спрашивать – конечно. А теперь попробуй назвать стартовый состав, вышедших на замену игроков (спойлер: он всего один!) и тренера, который возглавлял петербургский клуб в этот яркий период.

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