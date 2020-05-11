Футбол
Кубок УЕФА

Ломбертс – о травме в матче с «Вильярреалом»: «Повторил бы тот поступок еще раз? Сомневаюсь»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Николас Ломбертс («Зенит»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Нико пожертвовал коленом ради гола Павла Погребняка.

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил эпизод из матча «Вильярреал» – «Зенит» в 1/16 финала Кубка УЕФА-2007/08.

Тогда «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:0, а на выезде уступил со счетом 1:2 и прошел дальше. Единственный мяч на выезде забил Павел Погребняк с передачи Ломбертса – в эпизоде с голом Николас получил тяжелую травму колена.

Чемпионат России

«Зенит» более великий клуб, чем «ПСЖ». Как Кежман играл и дрался в Петербурге

08/05/2020 В 11:09

«У меня тот эпизод с травмой вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, гол был необходим, я был просто обязан дотянуться до мяча. Но это лишь маленький момент из длинного пути к кубку. У нас было много других важных моментов той весной.

Я благодарен судьбе, что отдал голевой пас, который позволил нам пройти дальше, но в то же время эта травма повлияла на мою жизнь. Так что, если вы спрашиваете, повторил бы я тот поступок еще раз, я скажу, что сомневаюсь. В любом случае я благодарен болельщикам, которые до сих пор вспоминают меня, но мне пришлось заплатить очень высокую цену. Главное, что в итоге мы смогли взять кубок», – цитирует Ломбертса «Чемпионат».

  • В сезоне-2007/08 «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.
  • На пути к трофею сине-бело-голубые выбили «Вильярреал», «Марсель», «Байер» и «Баварию», а в финале выиграли у «Рейнджерс» (2:0).

«Не ваше дело, что я надеваю». Аршавин и еще 3 спортсмена не признались в рекламе возможной пирамиды

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Хусаинов: «Зенит», можно сказать, уже чемпион, дело сделано. Теперь Егоров спокойно ушел»

14/04/2020 В 11:48
Чемпионат России

«Урал» решил, что Погребняк уел Роналду в челлендже с прессом. Но Павел потратил на 15 секунд больше

16/04/2020 В 16:13
По теме
ФутболКубок УЕФАВильярреалЗенитБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалТест: вспомни состав «Зенита» из финала Кубка УЕФА
Следующий материалВан Дейк вспомнил, как его едва не отчислили из академии «Виллем II»