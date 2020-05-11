Нико пожертвовал коленом ради гола Павла Погребняка.

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил эпизод из матча «Вильярреал» – «Зенит» в 1/16 финала Кубка УЕФА-2007/08.

Тогда «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:0, а на выезде уступил со счетом 1:2 и прошел дальше. Единственный мяч на выезде забил Павел Погребняк с передачи Ломбертса – в эпизоде с голом Николас получил тяжелую травму колена.

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«У меня тот эпизод с травмой вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, гол был необходим, я был просто обязан дотянуться до мяча. Но это лишь маленький момент из длинного пути к кубку. У нас было много других важных моментов той весной.

Я благодарен судьбе, что отдал голевой пас, который позволил нам пройти дальше, но в то же время эта травма повлияла на мою жизнь. Так что, если вы спрашиваете, повторил бы я тот поступок еще раз, я скажу, что сомневаюсь. В любом случае я благодарен болельщикам, которые до сих пор вспоминают меня, но мне пришлось заплатить очень высокую цену. Главное, что в итоге мы смогли взять кубок», – цитирует Ломбертса «Чемпионат».

В сезоне-2007/08 «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.

На пути к трофею сине-бело-голубые выбили «Вильярреал», «Марсель», «Байер» и «Баварию», а в финале выиграли у «Рейнджерс» (2:0).

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