Андрей мастерски вырезал мяч на Игоря Денисова.

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил финал Кубка УЕФА-2007/08, в котором его команда обыграла «Рейнджерс» со счетом 2:0.

– Какой настрой был перед финалом?

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– То, что сейчас вспоминается, – это как Адвокат на тренировке перед матчем на стадионе сказал, что если мы не выиграем, то мы не команда. Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: «Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Все считали нас фаворитами в финале, «Рейнджерс» с большим трудом прошел «Фиорентину».

– Вы пропускали ответный полуфинал. Были опасения, что можете не выйти в финале?

– У меня не было сомнений, что я буду играть.

– Пожарная сигнализация, которая срабатывала в отеле в ночь перед финалом, помешала?

– Я выходил в коридор, так как там было больше пространства и не так сильно был слышен этот мерзкий звук. Мы просто сидели в трусах, ждали, пока все закончится. Я к этому времени еще не успел уснуть.

– Игровой день чем-то отличался от обычного?

– Я помню, выбирал, какие бутсы надеть – новые покрасивее или старые, но удобные. Выбор пал на старенькие.

– Что вы чувствовали, выходя на поле стадиона в Манчестере?

– Для меня по ощущениям это вторая игра после матча Россия – Англия в «Лужниках». Атмосфера была потрясающая, нет свободных мест, люди поют... Это то, о чем мечтает каждый футболист.

– Когда поняли, что предстоит долгая борьба с массивной обороной «Рейнджерс»?

– С самого начала было ясно, что шотландцы будут стоять в штрафной. Все зависело от того, насколько быстро мы сможем добраться до ворот и забить. Я помню, что пробивать ту защиту было очень тяжело, старался упрощать свою игру, чтобы обезопасить ворота. Наверное, из-за этого было не так много моментов. В основном были удары издали. Можно было в первом тайме пенальти поставить за игру рукой.

– Шотландцы играли довольно грубо. Часто доставалось по ногам?

– Это такой стиль, британский футбол, но в целом судья достойно судил, да и мне кажется, что отношение было весьма уважительным.

– Казалось, что «Зенит» продолжает искать на поле Павла Погребняка, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек – уж слишком много навесов в штрафную следовало на не такого высокого Текке.

– Между прочим, Текке играет головой лучше Погребняка. Ему просто было тяжело переиграть защитников «Глазго», ведь британцы традиционно хороши в верховой борьбе. Я тоже особой погоды сделать не мог на втором этаже. А количество навесов связано именно с желанием упростить свою игру. То, что у нас хорошо получалось в том матче – быстро накрывать и не давать сопернику выйти в контратаку.

– Первый гол и ваша передача на Денисова. Помните момент?

– Мне скинули мяч, я сместился немного после ввода мяча из аута, а дальше удалось из обычной ситуации найти нетривиальный выход. Отдал гениальный пас, после чего Гарик реализовал выход один на один. Мне нужно было отдать передачу с достаточной силой, чтобы мяч прошел между ног защитника и он не успел их сомкнуть, но в то же время, не слишком сильно, чтобы Игорь смог ее догнать. По-другому передача не проходила в принципе. Слева набегал Файзулин – я мог остановить мяч, мог левой ногой убирать вправо, мог ждать, пока Файзулин наберет скорость, но все это замедляло атаку. Решение отдать Денисову не было очевидным, нужно было понять, как грамотно отдать.

– Что происходило после финального свистка?

– Побегав по полю, мы пошли в раздевалку. Там был Сергей Александрович Фурсенко с его знаменитым белым пиджаком, на котором мы все расписывались. В остальном – обычное празднование, все по классике. Вместо шампанского было пиво, так как споснором Кубка УЕФА была пивная компания.

Помимо Игоря Денисова, в воротах «Рейнджерс» расписался Константин Зырянов.

На пути к финалу «Зенит» прошел «Вильярреал», «Марсель», «Байер» и «Баварию».

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