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Алиев: «Киевское «Динамо» не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина»

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Александр Алиев («Динамо» Киев)

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через час

Александр обвиняет Палыча.

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как клуб проиграл «Шахтеру» в полуфинале Лиги Европы-2008/09, и обвинил в поражении тренера Юрия Семина.

«Считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал», – сказал 35-летний Алиев в интервью Footballua.tv.

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  • Первый матч состоялся в Киеве и завершился вничью (1:1), ответный в Донецке – 2:1 в пользу «Шахтера».
  • «Шахтер» взял Лигу Европы, победив в финале «Вердер» (2:1).

«Очень бы хотел матч Россия – Украина». Алиев – о футболе, коронавирусе, Путине и Хабибе

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