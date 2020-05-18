Наверняка это было впечатляющее зрелище, после которого армейцы не могли не отыграться.

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав вспомнил победный финал Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга».

– Вы проигрывали 0:1. О чем думали ближе к перерыву?

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– Думал: «Плохо дело. Мы проиграем». Думал, что не смогу выполнить обещание президенту. Сказал себе: «Я попал. Что же будет дальше...» Мы ушли на перерыв. В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!

– Что он говорил?

– Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».

– Так и сказал?

– И не только! Добавил еще с пятьдесят ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло.

– Что было дальше?

– Дальше было волшебство от Даниэла Карвальо. Он провел выдающийся матч. Сделал навес, с которого мы забили гол, когда Алексей Березуцкий сравнял. И почти сразу отдал пас Жиркову, который сделал счет 2:1. Это было самое сложное, когда играешь со «Спортингом» в его городе. Но мы переломили ход игры, потому что, когда они ошибались, трибуны были недовольны и начинали гудеть. «Спортинг» попал в свою же западню.

Они здорово нас прижали, а мы оборонялись и пытались контратаковать. В концовке нам повезло. «Спортинг» едва не забил, но Акинфеев забрал мяч и сделал длинную передачу на Даниэла Карвальо. Он оттеснил защитника, ушел на скорости, а я бежал параллельно и ждал паса. Он прострелил, и я понял, что рядом никого нет, только я и вратарь. Вратарь вышел на мяч, а я обработал передачу и увидел, что ворота передо мной пустые. Я подумал: «Спасибо, Господи! Спасибо».

Андердог из России приехал на стадион «Спортинга» и стал чемпионом. За это нас помнят по сей день. Первый российский победитель Кубка УЕФА. Я счастлив и благодарю Бога за то, что дал мне возможность этого достичь, – рассказал 35-летний Лав в интервью официальному сайту УЕФА.

Легендарный финал состоялся 18 мая 2005 года – ровно 15 лет назад.

Сейчас Вагнер Лав играет за «Коринтианс».

В 2008-м Кубок УЕФА выиграл «Зенит», после этого российские клубы не брали еврокубки.

Тест: вспомни состав ЦСКА из финала Кубка УЕФА

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