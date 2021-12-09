ЦСКА София
    -
    20:45
    09.12.21
    Стадион Васила Левски
    Рома
      Лига конференций УЕФА • Группа С
      Календарь
      Перед матчем

      ЦСКА София - Рома

      Футбол. Следите за матчем ЦСКА София – Рома на Eurosport.ru! 9 декабря 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Stoycho Mladenov или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА София и Рома и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЦСКА София и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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