ЧФР Клуж
    -
    20:45
    09.12.21
    Стадион им. д-ра Константина Радулеску
    Яблонец
      Лига конференций УЕФА • Группа D
      Календарь
      Перед матчем

      ЧФР Клуж - Яблонец

      Футбол. Следите за матчем ЧФР Клуж – Яблонец на Eurosport.ru! 9 декабря 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дан Петреску или Петр Рада? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЧФР Клуж и Яблонец и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЧФР Клуж и Яблонец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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