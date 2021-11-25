Линкольн
    -
    20:45
    25.11.21
    Виктория
    Копенгаген
      Лига конференций УЕФА • Группа F
      Календарь
      Перед матчем

      Линкольн - Копенгаген

      Футбол. Следите за матчем Линкольн – Копенгаген на Eurosport.ru! 25 ноября 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mike McElwee или Йесс Торуп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Линкольн и Копенгаген и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Линкольн и Копенгаген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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