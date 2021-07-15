Брейдаблик
    -
    22:00
    15.07.21
    Копавогсвёлюр
    Расинг Унион Люксембург
      Лига конференций УЕФА • 1-й отборочный раунд
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      Брейдаблик - Расинг Унион Люксембург

      Футбол. Следите за матчем Брейдаблик – Расинг Унион Люксембург на Eurosport.ru! 15 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Oskar Hravn Thorvaldsson или Джефф Сайбене? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брейдаблик и Расинг Унион Люксембург и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Брейдаблик и Расинг Унион Люксембург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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