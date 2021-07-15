Свифт
    -
    21:00
    15.07.21
    Стадион Жози Бартель
    Домжале
      Лига конференций УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Свифт - Домжале

      Футбол. Следите за матчем Свифт – Домжале на Eurosport.ru! 15 июля 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Венсан Оньон или Dejan Djuranovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Свифт и Домжале и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Свифт и Домжале, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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