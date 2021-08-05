Ракув Ченстохова
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    22:00
    05.08.21
    Stadion Miejski w Bielsku-Bialej
    Рубин
      Лига конференций УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Ракув Ченстохова - Рубин

      Футбол. Следите за матчем Ракув Ченстохова – Рубин на Eurosport.ru! 5 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marek Papszun или Леонид Слуцкий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ракув Ченстохова и Рубин и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ракув Ченстохова и Рубин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Рубин» вслед за «Сочи» стартует в Лиге конференций. Соперник по третьему раунду квалификации – польский «Ракув». Веселая команда Леонида Слуцкого стартовала в РПЛ с двух побед и подходит к еврокубкам в хорошей форме. Следите за дебютом казанцев в ЛК в текстовом лайве на Eurosport.ru!