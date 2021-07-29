Словацко
    -
    20:00
    29.07.21
    Mestský fotbalový stadion Miroslava Valenty
    Локомотив Пловдив
      Лига конференций УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Словацко - Локомотив Пловдив

      Футбол. Следите за матчем Словацко – Локомотив Пловдив на Eurosport.ru! 29 июля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Martin Svedik или Александар Танчев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словацко и Локомотив Пловдив и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Словацко и Локомотив Пловдив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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