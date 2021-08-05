Тобол Костанай
    -
    19:00
    05.08.21
    Астана Арена
    Жилина
      Лига конференций УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Тобол Костанай - Жилина

      Футбол. Следите за матчем Тобол Костанай – Жилина на Eurosport.ru! 5 августа 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Aleksandr Moskalenko или Павол Стано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тобол Костанай и Жилина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Тобол Костанай и Жилина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет