Жальгирис Вильнюс
    -
    20:00
    19.08.21
    LFF Stadium
    Будё-Глимт
      Лига конференций УЕФА • Раунд плей-офф
      Календарь
      Перед матчем

      Жальгирис Вильнюс - Будё-Глимт

      Футбол. Следите за матчем Жальгирис Вильнюс – Будё-Глимт на Eurosport.ru! 19 августа 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Чебурин или Kjetil Knutsen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жальгирис Вильнюс и Будё-Глимт и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Жальгирис Вильнюс и Будё-Глимт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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