Маккаби Хайфа
    -
    20:00
    26.08.21
    Самми Офер
    Нефтчи Баку
      Лига конференций УЕФА • Раунд плей-офф
      Календарь
      Перед матчем

      Маккаби Хайфа - Нефтчи

      Футбол. Следите за матчем Маккаби Хайфа – Нефтчи Баку на Eurosport.ru! 26 августа 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бахар Барак или Fizuli Mamedov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Хайфа и Нефтчи Баку и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Маккаби Хайфа и Нефтчи Баку, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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