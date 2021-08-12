Сивасспор
    -
    21:00
    12.08.21
    Yeni 4 Eylül Stadi
    Динамо Батуми
      Лига конференций УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Сивасспор - Динамо Батуми

      Футбол. Следите за матчем Сивасспор – Динамо Батуми на Eurosport.ru! 12 августа 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Риза Калимбай или Гия Гегучадзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сивасспор и Динамо Батуми и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сивасспор и Динамо Батуми, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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