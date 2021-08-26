Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда

Футбол. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Шахтер Караганда на Eurosport.ru! 26 августа 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Patrick van Leeuwen или Магомед Адиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Тель-Авив и Шахтер Караганда и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Маккаби Тель-Авив и Шахтер Караганда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

