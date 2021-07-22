Сочи
    -
    19:00
    22.07.21
    Фишт
    Интер Баку
      Лига конференций УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Сочи - Интер Баку

      Футбол. Следите за матчем Сочи – Интер Баку на Eurosport.ru! 22 июля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Федотов или Yunis Huseynov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Интер Баку и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сочи и Интер Баку, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Сочи» первым из российских клубов стартует в еврокубках. Бывшая команда Антона Заболотного разгоняется со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, соперник – бакинский «Интер». Подключайтесь к текстовой трансляции Eurosport.ru, если тоже хотите посмотреть на дебют Максима Барсова в еврокубках!