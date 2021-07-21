Основанный всего три года назад «Сочи» уже дебютирует в еврокубках. Кубанский клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций с азербайджанской «Кешлей». Стартовый свисток прозвучит 22 июля в 19:00 по московскому времени. Eurosport.ru совместно с БК Марафон подготовил превью к матчу.

Форма

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Кристиан Нобоа, «Сочи» Фото: Getty Images

Для обоих клубов это старт сезона, причем прошлые национальные чемпионаты «Сочи» с «Кешлей» закончили еще в мае. За это время «леопарды» провели два товарищеских матча в июне (против «Краснодара-2» и «Кубани», а также приняли участие в товарищеском турнире. Команда Владимира Федотова получила 0:4 от московского «Спартака», затем выдернула победу у «Химок» (3:2) и в решающей встрече переборола казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Кто посмотрит матч по ТВ

Неизвестно, поможет ли «Сочи» вернувшийся из «Зенита» Эмануэль Маммана. У аргентинского защитника было много травм связок колена, и 1 июля Сергей Семак говорил, что Маммана не готов к тренировкам в общей группе. Даже спустя 20 дней состояние центрбека остается неясным. Он не выходил на поле в последних матчах.

Точно так же не было в воротах Сослана Джанаева – вместо него в раме летал Николай Заболотный. Кристиан Нобоа наоборот вернулся на газон после выступлений на Кубке Америки-2021 в составе сборной Эквадора.

У «Кешли» массовые кадровые чистки после неудачного сезона в чемпионате – шестое место из восьми в Премьер-лиге, отобрались в Лигу конференций за счет победы в Кубке. Боссы клуба из-под Баку отчислили четырех местных футболистов и пятерых легионеров, а на их место взяли пятерых азербайджанцев и четырех зарубежных игроков. 18 трансферов за одно межсезонье – руководство наверняка было не в духе после предпредпоследней строчки в таблице.

Лицом к лицу

«Кешля» никогда не проходила дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы и не выступала в основной стадии еврокубков.

«Сочи» ни разу не встречался с азербайджанскими клубами.

За три сезона существования «Сочи» провел 13 контрольных игр с иностранными соперниками – одержал четыре победы и потерпел три поражения.

Результаты клуба из города Игр-2014 в первых официальных матчах сезона – поражение от «Спартака-2» в 2018-м, поражение от «Спартака» в 2019-м, скандальная ничья со «Спартаком» в 2020-м.

Последняя официальная встреча русского клуба с азербайджанским – вылет тульского «Арсенала» от «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы-2019/20 с суммарным счетом 0:4.

Всего в еврокубках команды из России и Азербайджана играли друг с другом восемь раз. У России положительный баланс побед и поражений – пять выигранных матчей.

Котировки букмекеров

В букмекерской компании «Марафон» практически не сомневаются в успехе «леопардов», коэффициенты на победу кубанского клуба стремятся к единице. В середине июля у многих команд еще только идет плавный вход в новый сезон, поэтому ждать собранные 90 минут не стоит.

Вероятно, стоит присмотреться к комбинированным ставкам – например, на победу «Сочи» и ТБ (2,5) гола. За такое сочетание дают показатель 1,96 . А вот на вариант «П1 и обе забьют – да» в линии БК Марафон можно поставить с жирнейшим кэфом 3,26

Ориентировочные составы

Где смотреть

Трансляция матча «Сочи» – «Кешля» не заявлена ни на одном телеканале России. Игру на стадионе «Фишт» покажет официальный сайт сочинцев – за просмотр матча придется заплатить 79 рублей. Первая в истории игра ФК «Сочи» в еврокубках начнется в четверг, 22 июля, в 19:00 по московскому времени. Текстовая лайв-трансляция стартует на Eurosport.ru примерно в 18:50 мск.

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