«Сочи» выступает в РПЛ всего третий сезон, но уже дорос до еврокубков. Команда дебютировала в Лиге конференций с разгрома азербайджанской «Кешли» (3:0). Сочинцы легко вынесли соперника и почти обеспечили проход в следующий квалификационный раунд. Третий мяч головой завалил вышедший на 72-й минуте Максим Барсов. Для 28-летнего форварда это всего лишь второй гол после сезона-2018/19, в котором Максим стал лучшим страйкером ФНЛ.

В том розыгрыше Барсов ввалил 19 мячей – лучший результат в карьере, который на казался чудом: за четыре предыдущих сезона в ФНЛ Максим занес в восемь банок. Возможно, на нападающего повлиял ребрендинг команды: «Динамо» Санкт-Петербург превратилось в «Сочи», а результативность понеслась вверх. По итогу розыгрыша сочинцы со второго места залезли в РПЛ, но сам голеадор сыграл в вышке только через полтора года.

Барсов давно ходил около Премьер-Лиги: «Локомотив» воспитывал форварда с 11 лет и даже заносил в заявку на Лигу Европы, но не дал сыграть в топовых турнирах. В Москве вспомнили о Барсове, когда тому стукнуло 25. «Спартак» заинтересовался сверкающим в ФНЛ бомбардире, но отложил покупку до проверки его скиллов в вышке. Ждать пришлось долго, да и к моменту дебюта Барсова хайп вокруг него пропал. Всему виной – обидная, но крайне тяжелая травма.

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Слухи о любых трансферах погасли в начале мая 2019-го: Максим порвал кресты на предыгровой тренировке перед выездом к «Сибири». Самое драматичное, что он бы любом случае не сыграл в том матче. Туром ранее против «Томи» он вонзил последний 19-й мяч в ФНЛ, а заодно поймал две желтые и заработал дисквалификацию.

Разрыв крестов – не редкая травма для футбола – для Барсова превратилась в кошмар. Клуб выписал ему хирурга из Германии, который дважды прооперировал Максима. Вмешательства оказались неудачными и только навредили. «После полутора-двух месяцев начал нормально ходить, но у меня постоянно отекало больное колено, все говорили, что это нормально. Отек не проходил три месяца, я показывал МРТ разным врачам, но никто не понимал, что не так: в колене скапливалась жидкость, поэтому мне сделали пункцию – выкачали миллилитров 40», – делился нападающий.

После откачки жидкостей Барсов продолжил приходить в себя, но боли и отек не исчезли и спустя полгода. «Сочи» отправил бомбардира к тому же немецкому хирургу, который после 30-минутной диагностической операции выявил проблему Максима – несросшийся мениск. Док удалил торчащую часть и заверил Барсова, что до выхода на поле ему осталось два-три месяца.

Но и спустя девять месяцев после травмы боли сохранялись: клуб отправил игрока на новую операцию, теперь – в Испанию. Потребовалось два хирургических вмешательства, во время последнего Максим даже отказался от снотворного и самостоятельно наблюдал за работой врачей. «Третью и четвертую операции мне делали под местной анестезией с релаксантами. На последней был полностью спокоен, не спал. Закончилась операция, хирург сказал, что теперь в моем колене уверен на 200 лет», – рассказывал форвард.

На этот раз хирурги справились отлично. Камбэк на поле произошел 27 февраля 2021 года: Барсов выскочил на восемь минут против «Арсенала» и наконец дебютировал в РПЛ. В третьей игре страйкер даже забил – вышел на шесть минут против «Тамбова» и воткнул пятый безответный мяч. До конца сезона за взрослый «Сочи» нападающий отбегал всего 61 минуту – чаще набирал форму в молодежном первенстве.

«Во время реабилитации всегда фантазировал, как выхожу на поле в РПЛ и забиваю. Наконец-то выхожу на поле и… Ну, вышел и вышел. Как будто это обычной матч, и ничего такого до него не было. Ноль волнения, может быть, из-за того, что счет уже был такой», – рассказывал нападающий о возвращении.

Сезон-2021/22 должен стать для Барсова первым полноценным за долгое время. Травма вырвала его из игры почти на два года, но он вернулся действительно в хорошей форме: воткнул «Рубину» на Кубке Париматч Премьер, взял MVP матча, а теперь засадил «Кешле» в первой официальной игре сезона.

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