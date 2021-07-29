«Сочи» прошли в третий отборочный раунд Лиги конференций благодаря выездной победе над «Кешлей» – 4:2.

В команде Владимира Федотова первый и четвертый мяч забил Марко Дуганджич – оба раза с передач Сергея Терехова – Никита Бурмистров после паса Тимофея Маргасова и Данила Прохин. Гол «Кешли» на свой счет записали бразильский полузащитник Фелипе Сантос и азербайджанский нападающий Рахман Гаджиев.

Первая игра также победой «Сочи» со счетом 3:0. Мячами отличились Родригао, Кристиан Нобоа и Максим Барсов. Таким образом, российская команда взяла двухматчевое противостояние со счетом 5:2.

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В третьем квалификационном этапе «Сочи» сыграет с победителем пары «Дунайска Стреда» – «Партизан». В первом матче на своем поле сильнее был «Партизан» (1:0).

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