Русские клубы узнали соперников по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.

«Сочи», который во втором раунде уверенно прошел «Кешлю» из Азербайджана, теперь сразится с именитым сербским «Партизаном». «Рубин» вступит в борьбу с третьего раунда, его соперником стал «Ракув» из Польши.

Матчи пройдут 5 и 12 августа. «Сочи» начинает противостояние дома, «Рубин» – на выезде.

Лига конференций УЕФА «Сочи» уверенно вышел в 3-й квалификационный раунд 3 ЧАСА НАЗАД

Победители третьего раунда попадают в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Лига конференций разыгрывается впервые в сезоне-2021/22.

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