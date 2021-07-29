Русские клубы узнали соперников по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.
«Сочи», который во втором раунде уверенно прошел «Кешлю» из Азербайджана, теперь сразится с именитым сербским «Партизаном». «Рубин» вступит в борьбу с третьего раунда, его соперником стал «Ракув» из Польши.
Матчи пройдут 5 и 12 августа. «Сочи» начинает противостояние дома, «Рубин» – на выезде.
Лига конференций УЕФА
«Сочи» уверенно вышел в 3-й квалификационный раунд
- Победители третьего раунда попадают в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.
- Лига конференций разыгрывается впервые в сезоне-2021/22.
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