«Рубин» и «Сочи» узнали возможных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций.

Для попадания в плей-офф обоим российским клубам необходимо преодолеть третий отборочный раунд. На этой стадии «Рубин» сыграет с «Ракувом» из Польши, «Сочи» встретится с сербским «Партизаном».

Если «Рубин» пройдет «Партизан», то на стадии плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары РФШ (Латвия) – «Гент» (Бельгия). «Сочи» в случае успеха в двухматчевом противостоянии с «Партизаном» попадет на победителя пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения).

Лига конференций УЕФА «Рубин» сыграет с «Ракувом», «Сочи» – с «Партизаном» 29/07/2021 В 20:43

«Рубин» сыграет с «Ракувом» 5 августа в Польше и 12 августа в Казани.

«Сочи» встретится с «Партизаном» 5 августа дома и 12 августа в гостях.

Лига конференций УЕФА «Сочи» уверенно вышел в 3-й квалификационный раунд 29/07/2021 В 17:51