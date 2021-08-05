«Сочи» и «Партизан» сыграли вничью в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций – 1:1.

В первом тайме «Сочи» превзошел «Партизан» по моментам. На навес Лазара Марковича, который попал в перекладину, хозяева ответили острыми ударами Ибрагима Цаллагова и Сергея Терехова, а также случайным попаданием Марко Дуганджича в штангу.

Во втором тайме «Сочи» открыл счет с пенальти. Забил Кристиан Нобоа. Поводом для удара с точки стало нарушение Игоря Вуячича на Сергее Терехове. Футболисты «Партизана» посчитали, что фол состоялся не внутри, а перед штрафной, и завязали словесную перепалку с боковым арбитром, но отмены пенальти не добились.

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Но спустя шесть минут «Партизан» сравнял счет. Сделал это Рикарду Гомеш с навеса Лазара Марковича изнутри штрафной.

Ответный матч между «Сочи» и «Партизаном» пройдет 12 августа в 22:00 по московскому времени в Белграде.

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