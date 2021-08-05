«Рубин» неубедительно стартовал в квалификации Лиги конференций: в игре с польским «Ракувом» удалось выцепить всего лишь нулевую ничью. Команда Леонида Слуцкого перенесла всю интригу на домашний матч и больше запомнилась не игрой, а странностями с формой. Прямо по ходу матча с футболок казанцев отваливались буквы и цифры, а игроки теряли опознавательные признаки, из-за чего арбитр на время остановил матч после перерыва.

Весь матч в Польше поливал ливень, из-за которого уже в первом тайме у нескольких игроков «Рубина» возникли проблемы с формой. Первым буквы с джерси растерял Хвича Кварацхелия. Дождь смыл их минут через 20 с начала матча, и на спине грузина вместо фамилии отражалась странная комбинация из ободранных линий. Первыми проблему казанцев заметили в твиттере РПЛ и посоветовали воспользоваться в перерыве маркером.

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Перед вторым таймом пранк действительно вышел из-под контроля: работники «Рубина» на самом деле маркерами возвращали номера на джерси футболистов. Это выглядело крипово: у кого-то отклеились все надписи, а маркером успели дорисовать только номер, у других красовалась целая фамилия вместе со свеженарисованной цифрой, а кто-то в целости сохранил принты на спине футболки.

У игроков по-разному пострадала форма: кто-то не потерял ни одну букву, а кто-то будто пришел в фаншоп, чтобы нанести на джерси собственную фамилию. Судья Жоау Пинейру остался одним из немногих кого не развеселило колхозное решение казанцев. Португалец заметил обновку игроков «Рубина» перед началом второго тайма и из-за этого отложил продолжение игры на несколько минут.

Рефери потребовал, чтобы казанцы с нарисованными номерами сменили джерси. Повезло, что запаски хватило на всех футболистов, правда, без споров не обошлось. Датчанин Оливер Абильгор так хотел отыграть в обновленной форме, что несколько минут препирался с Пинейру и выяснял, что его не устраивает. Отсутствие номеров – главная претензия арбитра – возмущала полузащитника, и он реально доказывал рефу, что они есть.

«Рубин» – «Ракув» Фото: Imago

Старт второго тайма затянулся на несколько минут, зато в российском футболе появился новый мем. До конца матча в твиттере шла перестрелка из шуток по поводу формы казанцев, которую в послематчевом интервью поддержал и Слуцкий. «У вас такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь», – отшутился Леонид.

Официальное заявление клуба по поводу произошедшего оказалось куда скучнее. «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых футболистов, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», – рассказала пресс-служба «Рубина».

«Рубин» стартовал в Лиге конференций с курьезного эпизода. Растворимая в воде форма точно сделала клуб более узнаваемым в Европе. Правда, с унылой игрой, которую «Рубин» показал в Польше никакая форма не развеселит зрителей. Казанцам следует разобраться в экипировке и игре, чтобы не вылететь в первом же квалификационном раунде.

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