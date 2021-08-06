Итальянский журналист и инсайдер Танкреди Палмери высмеял казанский «Рубин» за инцидент в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува».
Команды играли под дождем, и форма казанцев не выдержала водяного испытания. Цифры и буквы начали отклеиваться с футболок еще по ходу первого тайма, поэтому на вторую половину многие игроки «Рубина» вышли с нарисованными маркером номерами.
«Окей, возможно, Лига конференций – не самый богатый турнир. Но какую рекламу им делает казанский «Рубин», играя в форме из пьяного дивизиона лиги пабов?», – написал Палмери в твиттере.
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- Матч «Ракува» и «Рубина» под проливным польским дождем завершился нулевой ничьей.
- Ответная игра – 12 августа в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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