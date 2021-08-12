Казанский «Рубин» завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22, проиграв польскому «Ракуву» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций – 0:1.

180 минут основного времени двух матчей не принесли мячей, и все главные события развернулись во втором овертайме: на 106-й минуте Илья Самошников получил вторую желтую карточку, а на 111-й Владислав Гутковский поставил точку в евросезоне «Рубина».

На 120-й минуте казанцы заработали пенальти, но Владан Ковачевич потащил удар Сеада Хаксабановича.

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