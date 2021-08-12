Казанский «Рубин» бесславно завершил еврокубковый сезон, проиграв польскому «Ракуву» со счетом 0:1. На этом неприятности казанцев не закончились: в интернете оскандалился Джордже Деспотович, который нагрубил подписчику в инстаграме.

– Где лучший нападающий РПЛ, который говорил: если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Деспотович?

– С твоей мамкой, – ответил по-английски серб.

Чемпионат России РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер 01/08/2020 В 16:31

Сам Деспотович из-за травмы не сыграл против поляков.

В прошлом сезоне Джордже забил 14 мячей в 26 матчах РПЛ за «Рубин».

Чемпионат России Ошибка вратаря «Арсенала» – возможно, самая жесткая в РПЛ 07/03/2020 В 12:09