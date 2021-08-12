«Партизан» играл дома и активно начал первый тайм. В стартовой 10-минутке сербы создали несколько перспективных моментов, но ничего не реализовали. «Сочи» постепенно выравнивал положение и большую часть первой половины играл на равных с фаворитом: уверенно защищался, выходил в контратаки и сковывал соперника владением. Позиционная атака на 33-й минуте превратилась в гол: Ибрагим Цаллагов скинул мяч в чужой штрафной Сергею Терехову и латераль без проблем вонзил с близкого расстояния. Этот гол остался единственным в первом тайме.

Второй тайм начался с давления «Партизана», и хозяева отыгрались уже на 55-й минуте. Сербы продолжили давить, а «Сочи» большую часть времени даже не вылезал со своей половины. Ближе к концу тайма после серии замен сочинцы все чаще стали убегать в контратаки, и одна из них на 76-й минуте завершилась голом – Сергей Терехов оформил дубль. Однако «Партизан» отыгрался на 89-й минуте после углового и перевел игру в овертайм – хотя по старым правилам счет 2:2 вывел бы «Сочи» дальше благодарю голу на чужом поле.

«Сочи» владел преимуществом в первом экстра-тайме и упустил два убойных момента: оба раза не смог забить Никита Бурмистров. Заключительные 15 минут матча прошли в спокойном темпе. Игра дошла до серии пенальти, под которую в «Партизане» даже произошла замена вратаря.

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