Нападающий Элдор Шомуродов отличился голом в первой же официальной игре за «Рому».

26-летний узбекский футболист вышел в стартовом составе «волков» на первый матч Лиги конференций с «Трабзонспором». И отметил это событие голом на 81-й минуте – оказался расторопнее всех на добивании после попадания мяча в перекладину. Гол Шомуродова стал победным. Спустя минуту после забитого мяча главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заменил форварда.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин – о главном в работе, Марио, Акинфееве и конфликте с Зиданом 12/08/2021 В 17:44

«Рома» обыграла «Трабзонспор» на выезде со счетом 2:1.

С учетом товарняков Шомуродов отличился за «Рому» в третьей игре подряд.

В минувшем сезоне Шомуродов провел в составе «Дженоа» 32 матча, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.

Чемпионат Италии Шомуродов перешел в «Рому» 03/08/2021 В 02:07