Нападающий Элдор Шомуродов отличился голом в первой же официальной игре за «Рому».
26-летний узбекский футболист вышел в стартовом составе «волков» на первый матч Лиги конференций с «Трабзонспором». И отметил это событие голом на 81-й минуте – оказался расторопнее всех на добивании после попадания мяча в перекладину. Гол Шомуродова стал победным. Спустя минуту после забитого мяча главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заменил форварда.
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  • «Рома» обыграла «Трабзонспор» на выезде со счетом 2:1.
  • С учетом товарняков Шомуродов отличился за «Рому» в третьей игре подряд.
  • В минувшем сезоне Шомуродов провел в составе «Дженоа» 32 матча, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.
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