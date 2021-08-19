Нападающий Элдор Шомуродов отличился голом в первой же официальной игре за «Рому».
26-летний узбекский футболист вышел в стартовом составе «волков» на первый матч Лиги конференций с «Трабзонспором». И отметил это событие голом на 81-й минуте – оказался расторопнее всех на добивании после попадания мяча в перекладину. Гол Шомуродова стал победным. Спустя минуту после забитого мяча главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заменил форварда.
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин – о главном в работе, Марио, Акинфееве и конфликте с Зиданом
- «Рома» обыграла «Трабзонспор» на выезде со счетом 2:1.
- С учетом товарняков Шомуродов отличился за «Рому» в третьей игре подряд.
- В минувшем сезоне Шомуродов провел в составе «Дженоа» 32 матча, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.
Чемпионат Италии
Шомуродов перешел в «Рому»
Чемпионат Италии
Шомуродов забил во 2-м матче подряд. Насладись голом «Лацио»