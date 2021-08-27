Сегодня, 27 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022.
Группа А
- ЛАСК (Австрия)
- «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
- «Алашкерт» (Армения)
- ХИК (Финляндия)
Лига конференций УЕФА
Победный мяч Шомуродова в 1-м официальном матче за «Рому»
Группа В
- «Гент» (Бельгия)
- «Партизан» (Сербия)
- «Флора» (Эстония)
- «Анортосис» (Кипр)
Группа С
- «Рома» (Италия)
- «Заря» (Украина)
- «ЦСКА София» (Болгария)
- «Буде-Глимт» (Норвегия).
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ЗАРЯ»?
Группа D
- «АЗ» (Нидерланды)
- «ЧФР Клуж» (Румыния)
- «Яблонец» (Чехия)
- «Раннерс» (Дания).
Группа E
- «Славия Прага» (Чехия)
- «Фейеноорд» (Нидерланды)
- «Унион Берлин» (Германия)
- «Маккаби Хайфа» (Израиль).
Группа F
- «Копенгаген» (Дания)
- «ПАОК» (Греция)
- «Слован» (Словакия)
- «Линькольн» (Гибралтар).
Группа G
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ренн» (Франция)
- «Витесс» (Нидерланды)
- «Мура» (Словения)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ТОТТЕНХЭМ»?
Группа H
- «Базель» (Швейцария)
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Кайрат» (Казахстан)
- «Омония» (Кипр).
- Первый в истории розыгрыш Лиги конференций, третьего по силе еврокубкового турнира, состоится в сезоне-2021/22.
- Матчи группового этапа пройдут с 16 сентября по 9 декабря. Игры раунда плей-офф – 17 и 24 февраля, матчи 1/8 финала – 10 и 17 марта, матчи 1/4 финала – 7 и 14 апреля, полуфиналы – 28 апреля и 5 мая. Финал турнира пройдет в Тиране 25 мая.
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