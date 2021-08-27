Сегодня, 27 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022.
Группа А
  • ЛАСК (Австрия)
  • «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
  • «Алашкерт» (Армения)
  • ХИК (Финляндия)
Лига конференций УЕФА
Победный мяч Шомуродова в 1-м официальном матче за «Рому»
19/08/2021 В 20:05
Группа В
  • «Гент» (Бельгия)
  • «Партизан» (Сербия)
  • «Флора» (Эстония)
  • «Анортосис» (Кипр)
Группа С
  • «Рома» (Италия)
  • «Заря» (Украина)
  • «ЦСКА София» (Болгария)
  • «Буде-Глимт» (Норвегия).
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ЗАРЯ»?
Группа D
  • «АЗ» (Нидерланды)
  • «ЧФР Клуж» (Румыния)
  • «Яблонец» (Чехия)
  • «Раннерс» (Дания).
Группа E
  • «Славия Прага» (Чехия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды)
  • «Унион Берлин» (Германия)
  • «Маккаби Хайфа» (Израиль).
Группа F
  • «Копенгаген» (Дания)
  • «ПАОК» (Греция)
  • «Слован» (Словакия)
  • «Линькольн» (Гибралтар).
Группа G
  • «Тоттенхэм» (Англия)
  • «Ренн» (Франция)
  • «Витесс» (Нидерланды)
  • «Мура» (Словения)
КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «ТОТТЕНХЭМ»?
Группа H
  • «Базель» (Швейцария)
  • «Карабах» (Азербайджан)
  • «Кайрат» (Казахстан)
  • «Омония» (Кипр).
  • Первый в истории розыгрыш Лиги конференций, третьего по силе еврокубкового турнира, состоится в сезоне-2021/22.
  • Матчи группового этапа пройдут с 16 сентября по 9 декабря. Игры раунда плей-офф – 17 и 24 февраля, матчи 1/8 финала – 10 и 17 марта, матчи 1/4 финала – 7 и 14 апреля, полуфиналы – 28 апреля и 5 мая. Финал турнира пройдет в Тиране 25 мая.
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