21 октября в Роттердаме состоится матч Лиги конференций УЕФА между местным «Фейенордом» и немецким клубом «Унион Берлин». Накануне встречи произошел неприятный инцидент.

Хулиганы из числа фанатов «Фейенорда» напали на президента «Униона» Дирка Цинглера и администрацию клуба, в числе которой было 7 женщин, когда те отдыхали в баре неподалеку от отеля.

Они били стекла, использовали барные стулья как оружие, бросали в делегацию предметы, попадавшиеся под руку. После вмешательства полиции злоумышленники довольно быстро скрылись. Один человек попал в больницу, а один был арестован, сообщает The Berliner Kurier

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После двух матчей «Фейенорд» лидирует в группе Е Лиги конференций, набрав 4 очка.

«Унион Берлин» идет 3-м, в активе клуба 3 очка.

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