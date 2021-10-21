«Рома» неожиданно крупно проиграла норвежскому «Будё-Глимт» в третьем туре Лиги конференций УЕФА – 1:6. Неожиданно – потому что в двух первых матчах младшего еврокубка римляне забили пять мячей болгарскому ЦСКА и три мяча украинской «Заре».

В Будё итальянцы получили в два раза больше, чем в стартовых турах, уже за 20 минут. Молодые норвежцы Эрик Ботхейм и Патрик Берг вонзили двушечку «Роме» за полтайма. Жозе Моуринью в смешной шапочке с клубным логотипом выставил в Лиге конференций полуторный состав. Поэтому от игроков «Будё-Глимт» вместе с Руем Патрисиу и Рожером отбивались 21-летний албанец Мараш Кумбулла (ноль матчей в Серии А) и 20-летний американец Брайан Рейнольдс (одна игра в чемпионате).

Жозе Моуринью, «Будё-Глимт» – «Рома» Фото: Getty Images

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В середине стартовой половины матча Карлес Перес еще оставил «Рому» на плаву и сократил отставание. В перерыве Особенный выпустил Шомуродова, Мхитаряна и Кристанте, но свежие игроки сделали только хуже. В начале второго тайма исландец Сампстед просочился мимо двух соперников у лицевой и протолкнул мяч в штрафную на Ботхейма, и 18-летний страйкер «Будё-Глимт» оформил дубль.

Из технической зоны «волков» отправился новый десант, на подкрепление прибыли Пеллегрини с Абрахамом, и это только подхлестнуло норвежцев. В стиле Николая Рассказова выступил тот самый албанец Кумбуллы. Сначала от него легко убежал форвард Ола Сольбаккен (нет, не сын тренера сборной Норвегии, только однофамилец) и воткнул четвертый мяч. На 78-й минуте от чудо-защитника свинтил уже Амаль Пельегрино, а на 80-й Ботхейм сделал хет-трик – и снова из-под молодого центрбека «Ромы».

1:6 – это самое крупное поражение в карьере Жозе Моуринью. В воротах «Будё-Глимт» все 90 минут отыграл русский голкипер Никита Хайкин. Ему не хватало работы во встрече с римлянами – всего шесть ударов, но до Хайкина долетели только четыре. Один из них он отразил, два прошли мимо створа, а еще один – это тот самый гол Переса.

Жозе Моуринью впервые за 1008 матчей в профессиональном футболе получил шесть мячей. Журналисты посчитали, что команды португальца дважды пропускали по пять – «Реал» в легендарном Класико от «Барселоны» в 2010-м (0:5) и «Челси» от «Тоттенхэма» в 2015-м (3:5).

Вину за луз от «Будё-Глимт» Жозе взял на себя. «Это я поставил в состав футболистов, которые мало играли. Это я решился на перестановки и на отдых для лидеров. Мы уступили более классной команде. «Будё» был лучше, чем наша основа сегодня, все просто», – сказал коуч во флэш-интервью. Конечно, и весеннее поражение от загребского «Динамо» со «шпорами» выглядело стыдновато. Но шесть банок в Норвегии кажутся новым дном Особенного, даже с учетом статуса Лиги конференций.

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