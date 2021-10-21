Болельщики берлинского «Униона» надолго запомнят выезд на матч третьего тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА. Немецкий клуб встречался с «Фейенордом» в Роттердаме. Но голландская полиция недружелюбно встретила гостей из столицы Германии.

Твиттер фанатского объединения Eiserne Hilfe сообщил, что перед началом игры сотрудники правоохранительных органов агрессивно вели себя по отношению к ультрас и избили нескольких человек на подходе к стадиону. «Их поведение просто неприемлемо. Одного из наших увезли в больницу, потому что его покусала собака», – написали немцы.

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Перед стартовым свистком полиция задерживала болельщиков «Униона» и бросала их в автозаки. Местные омоновцы держали зрителей у входа на стадион и не пускали их на трибуны. К концу первого тайма около арены все еще толпились примерно 200 немецких ультрас. «Это не отвечает современным европейским ценностям. Эй, «Фейенорд», вот так вы встречаете гостей?» – спросили в Eiserne Hilfe и тегнули твиттер роттердамского клуба.

В тред добавили фотографии избитых болельщиков «Униона», плюс выездной сектор также закрыли на час после финального свистка. «Простите, я думал, что вы поехали на футбольный матч в Роттердам, а не на политический митинг в Москву. Берегите себя там», – пожалели друзей в американском фанатском объединении берлинцев.

«Фейенорд» победил «Унион» в матче Лиги конференций УЕФА со счетом 3:1.

Голландский клуб возглавил группу E младшего еврокубка с семью очками, у берлинцев три результативных балла и последнее место.

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