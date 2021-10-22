«Рома» на выезде разгромно уступила норвежскому «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций УЕФА – 1:6.
Как сообщает Football Italia, на трибунах было около 400 болельщиков римского клуба. После финального свистка фанаты пришли в ярость и выкрикивали оскорбления в адрес игроков. Чтобы успокоить болельщиков, футболисты «Ромы» во главе с капитаном Лоренцо Пеллегрини подошли к гостевой трибуне и извинились перед ними.
Лига конференций УЕФА
«Рома» сгорела 1:6 в Норвегии. Самое крупное поражение Моуринью
10 ЧАСОВ НАЗАД
  • Жозе Моуринью впервые в карьере пропустил шесть мячей.
  • Хет-трик в ворота «Ромы» оформил 18-летний норвежец Эрик Ботхейм.
  • В воротах скандинавского клуба 90 минут отыграл русский голкипер Никита Хайкин. Он начинал в «Челси».
«Рома» сгорела 1:6 в Норвегии. Самое крупное поражение Моуринью
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