«Рома» на выезде разгромно уступила норвежскому «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций УЕФА – 1:6.
Как сообщает Football Italia, на трибунах было около 400 болельщиков римского клуба. После финального свистка фанаты пришли в ярость и выкрикивали оскорбления в адрес игроков. Чтобы успокоить болельщиков, футболисты «Ромы» во главе с капитаном Лоренцо Пеллегрини подошли к гостевой трибуне и извинились перед ними.
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- Жозе Моуринью впервые в карьере пропустил шесть мячей.
- Хет-трик в ворота «Ромы» оформил 18-летний норвежец Эрик Ботхейм.
- В воротах скандинавского клуба 90 минут отыграл русский голкипер Никита Хайкин. Он начинал в «Челси».
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