Октябрь получился для Никиты Хайкина суперэмоциональным. Сначала его клуб «Будё/Глимт» сенсационно разнес «Рому» и Жозе Моуринью в Лиге конференций (6:1), а потом голкипер получил первый в карьере вызов в сборную России.

Любой может нагуглить, что Никита воспитывался в академии «Челси», играл в «Мордовии» и «Кубани». После чемпионата Израиля в 2019 году Хайкин прилетел в «Будё/Глимт», где плотно сел на скамейку запасных. Но позже ему представился шанс, которым он воспользовался.

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За взлетом карьеры российского вратаря плотно следил Кеннет Фредхейм – комментатор телеканала Eurosport, который транслирует матчи Элитсерии в Норвегии.

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– Хайкин долгое время сидел в запасе «Будё/Глимте». Что он сделал, чтобы переубедить тренера?

– После ухода основного голкипера Рикардо Фридриха в начале 2020 года у «Будё/Глимт» появилась неопределенность во вратарской линии. Сначала многие считали Хайкина слабым вариантом. Но когда у него появился шанс, он проявил смелость и хорошее отношение к делу. Никита убедил, что понимает игровые требования «Будё/Глимт» к вратарям. В сезоне-2020 Хайкин заслужил всеобщее уважение и стал очевидным первым номером.

– В 2020 году «Будё/Глимт» впервые выиграл чемпионат Норвегии. Какой вклад Хайкина в исторический титул?

– «Будё/Глимт» – очень хорошая и атакующая команда. При этом у нее сильная оборона. Они доминируют на протяжении 90 минут, а в сезоне-2020 установили рекорд Норвегии по разнице мячей – 103-32. Хайкин не был экстраординарным, он просто делал свою работу.

В том сезоне «Будё/Глимт» проиграл лишь раз – сильнейшему сопернику по чемпионату – «Мольде» (2:4). Хайкин провел ужасный матч и привез два мяча. Но вернулся и стал лучше, и это говорит о сильном характере.

– Каковы сильные и слабые стороны Хайкина?

– Он очень хорошо отражает удары. У него отличная реакция для игры на линии, он хорошо действует при выходе 1-на-1, он прогрессирует в игре ногами. Никита очень быстрый. Это помогает, когда соперник забрасывает мяч за спины защитников «Будё/Глимт». Хайкин быстро выходит из штрафной и исполняет роль дополнительного защитника.

Ему стоит прибавить при игре на выходах, когда в штрафную летят навесы с угловых или флангов. Он не слишком высокий парень, поэтому должен прибавить в этом компоненте.

– При Валерии Карпине голкиперы сборной России часто попадают под прессинг. Насколько стабилен Хайкин в такие моменты?

– Это важно и для «Будё/Глимт», потому что команда разыгрывает мяч от вратаря. Хайкин должен постоянно быть готов, что защитники отыграют на него. Он хорошо обучен, и для клуба важен вратарь, который хорошо играет ногами.

Иногда Никита переоценивает себя, владеет мячом слишком долго, а потом делает не слишком хорошие передачи или принимает не лучшие решения. Но он исправляется. В целом: его пасы хороши, ему комфортно работать с мячом.

– У ворот «Будё/Глимт» редко возникают опасные моменты. Остается ли Хайкин сосредоточенным, если его команда часто атакует и получает контратаки?

– Его концентрация на хорошем уровне. «Будё/Глимт» доминирует почти во всех играх, так что вратарь может долго не касаться мяча. Когда обстановка накаляется, Никита очень быстро выходит из штрафной и действует в качестве стоппера. Быстрый, жесткий, с хорошим самообладанием.

– «Будё/Глимт» играет с высокой линией обороны?

– Да, полевые игроки «Будё/Глимт» часто находятся на чужой половине поля, даже центральные защитники. Скорость и концентрация Хайкина очень помогают. А еще английский язык – он без проблем общается с защитниками.

– Какой у него статус в команде?

– Единственными лидерами «Будё/Глимт» являются Ульрик Сальтнес, Патрик Берг и Бреде Моэ. В сравнении с ними Хайкин – обычный игрок. Но команда доверяет Никите.

– Как вы оцените его общий уровень: он соответствует чемпионату Норвегии или выше?

– Сложно сказать. В чемпионате Норвегии он входит в 5-6 лучших вратарей. Но не думаю, что уровень Хайкина – чемпионат из топ-5. Правда, по вратарским меркам он еще молод и может прогрессировать.

ЧТО ЖДЕТ ХАЙКИНА ДАЛЬШЕ? Его уровень – чемпионат Норвегии Вернется в РПЛ Уедет в топ-чемпионат

– Никита говорил, что не хочет возвращаться в чемпионат России. Есть ли у него шанс на более сильную лигу?

– Не сейчас. Но, как я уже сказал, он молод для вратаря, и у него есть потенциал.

– У Никиты три гражданства: российское, британское и израильское. Он по поведению похож на русского?

– Тяжело сказать. Я разговаривал с ним пару раз, и мне он кажется очень милым и скромным парнем.

Конец октября действительно получился для Хайкина феерическим. Его «Будё/Глимт» разнес «Рому» и нанес Жозе Моуринью крупнейшее поражение в карьере.

Позже у Никиты состоялся практически чемпионский матч в Норвегии. Он совершил несколько выдающихся сэйвов и помог «Будё/Глимт» обыграть «Мольде». Полный матч можно посмотреть здесь.

Мы знали, что Никита выстрелит, поэтому взяли интервью у героя еще в 2020-м. Оно очень увлекательное: о работе в «Челси», ветре, сносящем ворота, и снижении зарплаты из-за коронавируса.

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