«Тоттенхэм начнет новую эру под руководством Антонио Конте после того, как итальянец уладил все бюрократические формальности с документами перед матчем Лиги конференций с «Витессом» 4 ноября.

Утром в день игры Конте получил рабочую визу, которая позволит ему занять место на скамейке английского клуба на переполненном стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Он вынужденно наблюдал со стороны в течение последних двух дней за тренировками под руководством Райана Мэйсона, но уже сыграл важную роль в определении структуры команды и подхода, был активно вовлечен в процесс, а также имел право голоса при формировании комплекса упражнений.

Ad

Лига чемпионов УЕФА 44 млн для Моуринью, 16 для Нуну. Крупнейшие неустойки тренерам 11 ЧАСОВ НАЗАД

«Конте пытается предоставить нам много информации об изменениях, которые хочет внести в команду, – отметил капитан «шпор» Уго Льорис. – Мы, как игроки, должны оправдать его ожидания. Мне кажется, он из тех тренеров, которые помогут всем игрокам и всему клубу стать лучше. Его резюме говорит само за себя. Для нас огромная ответственность работать под руководством такого специалиста. Когда есть такая возможность, ею нужно воспользоваться.

И все вместе, шаг за шагом, мы постараемся достичь того уровня, который должен быть нашим. И, надеюсь, впереди нас ждут лучшие дни. Мы стремимся к постоянству в наших выступлениях и результатах – мы не хотим видеть взлетов и падений. Для этого нам нужно выкладываться на полную каждый день. Каждая тренировка имеет значение. Это связано с результатами на выходных, и нам нужно быть более требовательными друг к другу на каждой отдельной тренировке, чтобы быть готовыми во время ответственных игр».

Конте выберет состав на матч и ничто не может помешать ему немедленно переключиться на игру с тройкой защитников, что, по-видимому, хорошо подходит для этого состава «Тоттенхэма».

Кристиан Ромеро, которого «шпоры» подписали летом из «Аталанты», ранее уже играл в центре оборонительной тройки, нацеленной на выход вперед. Эрик Дайер и Джо Роудон тоже успели познакомиться в прошлом с такой системой. Да и Яфет Танганга и Бен Дэвис, которых Нуну использовал на флангах обороны в этом сезоне, способны сыграть по краям в схем трех защитников.

В полузащите просматриваются Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Сельсо и Танги Ндомбеле, а в атаке Харри Кейн и Хынмин Сон будут опасной парой на передовой.

В настоящее время Антонио Конте нацелен на подписание трех игроков «Торино». В сферу его интересов попали нападающий Андреа Белотти и защитники Вильфред Синго и Глейсон Бремер, наибольший интерес из которых вызывает Синго.

«Тоттенхэм» уволил тренера и влетел на неустойку. Крупнейшие неустойки тренерам. От Капелло и Почеттино до Моуринью и Нуну – здесь

А в сборной России новый вратарь – Никита Хайкин. Что говорят о нем в Норвегии?

Чем не угодил российский судья Сергей Карасев? Реакция твиттера на судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Бешикташ».

Чемпионат Англии Конте возглавил «Тоттенхэм». Контракт – на 1,5 года 02/11/2021 В 12:06