Антонио Конте начал в «Тоттенхэме» с победы. Итальянский коуч провел первый матч с новой командой всего через три дня после официального объявления о назначении. Встреча с бывшей командой Леонида Слуцкого получилась сложной, но этого стоило ожидать – «Витесс» уже побеждал лондонцев всего двумя неделями ранее и почти ничего не позволил создать соперникам.

В этот раз игра сложилась иначе: в самом начале встречи команды обменялись опасными. Казалось, гости выглядят поувереннее: на 14-й минуте автор победного гола в прошлой встрече, Максимилиан Виттек, пальнул с угла штрафной – рядом с крестовиной. Однако уже через 30 секунд «Тоттенхэм» устроил хаотичный навал. После удара Лукаса Моуры мяч попал к Сону, а тот хладнокровно добил.

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Прошло семь минут, и «шпоры» вонзили второй. Команда Конте унизила оборону голландской команды – Кейн вывел Моуру на дуэль с вратарем, полностью отрезав линию обороны одной передачей. Уверенное начало, но за пару минут до истечения получаса «шпоры» запихали третий мяч. После прострела Бена Дэвиса Кейн коряво махнул ногой – помог защитник Якоб Расмуссен, который внес мяч за линию. 3:0 к 30-й минуте – «Витесс» можно хоронить? Только не в матче с «Тоттенхэмом».

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Лукас Моура Фото: Getty Images

Через четыре минуты после автогола Расмуссена защитник извинился, сравняв баланс забитых в свои и чужие ворота – вонзил Льорису головой после углового. А еще через семь «Витесс» вернулся к отставанию в один точный выстрел: словак Матуш Беро послал мяч прямо в угол.

Во втором тайме «Витесс» решил, что надо дожимать «Тоттенхэм», пока игроки не поняли, какого крутого тренера они заполучили. Голландцы имели много моментов, а у «шпор» сиял только Уго Льорис – француз вытаскивал все, что летело в его сторону. За полчаса до конца встречи Кристиан Ромеро еще и оставил лондонцев в меньшинстве: аргентинец заработал вторую желтую карточку за срыв атаки.

Конте убрал с поля Сона и Моуру. Так себе начало – уже в первой игре итальянцу пришлось обороняться от пятой команды чемпионата Нидерландов. Хозяева действительно отбивались, как рэперы от скинхедов в 90-х. Повезло, что в «Витессе» тоже нашелся не самый благоразумный парень. Данило Дуки сначала рассек лицо Дэйвисона Санчеса шипами бутс, а через пять минут словно забыл о предупреждении и вцепился в Кейна, как ребенок в любимую игрушку. Две желтые, и команды уже вернулись к игре в равных составах.

Нервы гостей не выдержали: за пять минут до конца встречи голкипер Маркус Шуберт выскочил из штрафной и сыграл рукой, чтобы остановить пас Эмерсона на пустые ворота. И вот теперь «Тоттенхэм» в большинстве. Лондонцы могли победить увереннее хотя бы по счету, но в самом конце Ло Чельсо вышел один-на-один с вратарем и промахнулся.

Маркус Шуберт Фото: Getty Images

3:2 – похоже, встреча в Лиге конференций дала понять Конте, какой непростой отрезок карьеры ему предстоит. Это была сумасшедшая игра. Я не люблю эти сумасшедшие игры. Это значит, что все может случиться. Мы должны побеждать, и мы победили. Шли к разгромной победе, но в итоге пропустили два гола, которых следовало избежать», – сказал коуч после игры. А это только первый матч!

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