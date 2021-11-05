Вратарь сборной России Никита Хайкин засветился в Европе благодаря двум матчам против «Ромы» в Лиге конференций. Голкипер попал в сферу интересов двух клубов английской Премьер-лиги.

Кто им интересуется?

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Никита Хайкин, «Будё-Глимт» Фото: Getty Images

Лига конференций УЕФА «Хайкин – не уровень топ-5». Что говорят о русском вратаре в Норвегии ВЧЕРА В 07:00

По информации Football Insider, Хайкина захотели видеть в своей команде представители «Уотфорда» и «Норвича». Известно, что эти два клуба АПЛ и еще несколько других команд просматривали вратаря на матче норвежской команды против «Ромы».

Почему трансфер в клуб АПЛ теоретически возможен?

Голкипер играл за молодежную команду «Челси», у него есть британский паспорт. Это сильно упрощает трансфер, потому что в Англии есть серьезные ограничения на футболистов без паспорта ЕС. Таким игрокам дают разрешение на работу только в том случае, если за последние два года он сыграл достаточно матчей за национальную команду. Если сборная в первой десятке ФИФА – хватит 30%, во второй десятке – 45%, в третьей – 60%, в четвертой и ниже – 75%. Таким образом, к Хайкину применилось бы правило 75% (сборная России – 33-я), хотя игрока впервые вызвали в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ.

Что еще говорит за переход в клуб вроде «Уотфорда»?

Никита Хайкин Фото: Instagram

Когда Хайкин стал чемпионом Норвегии, он заявил, что не хочет возвращаться в РПЛ и скорее предпочел бы перейти в клуб из подвала английского Премьер-лиги. Игрок отметил, ему не хочется опускаться ниже уровня еврокубков, но в Россию совсем не тянет.

«Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому. Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Буде-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант, безусловно», – сказал Хайкин.

Готов ли Хайкин к команде из топ-5?

В Норвегии считают, что пока российскому вратарю далеко до этого уровня. По мнению комментатора телеканала Eurosport в Норвегии Кеннета Фредхейма, в Элитсерии Хайкин входит в 5-6 лучших вратарей. Однако журналист сомневается, что уровень Хайкина – чемпионат из топ-5. При этом Фредхейм уверен, что по вратарским меркам Никита еще молод и может прогрессировать.

Как Хайкин стал основным в «Будё/Глимт», каков его вклад в чемпионство и в чем его слабые стороны – полное мнение о Хайкине из Норвегии можно узнать здесь.

Мы знали, что Никита выстрелит, поэтому взяли интервью у героя еще в 2020-м. Оно очень увлекательное: о работе в «Челси», ветре, сносящем ворота, и снижении зарплаты из-за коронавируса.

Конец октября действительно получился для Хайкина феерическим. Его «Будё/Глимт» разнес «Рому» и нанес Жозе Моуринью крупнейшее поражение в карьере.

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