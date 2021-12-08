«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил, что матч группового этапа Лиги конференций против «Ренна» не состоится из-за ряда положительных тестов на ковид в лондонском клубе.

«Обсуждения с УЕФА продолжаются, и мы предоставим дополнительную информацию об этом матче. Кроме того, после обсуждений с Агентством безопасности здоровья клубу рекомендовали закрыть расположение первой команды в тренировочном центре в интересах здоровья и безопасности игроков и персонала. Все остальные помещения Учебного центра продолжают работать», – отмечается в сообщении на сайте.

Ad

По информации The Athletic, до семи футболистов и как минимум два члена тренерского штаба клуба заразились коронавирусной инфекцией, в связи с чем «Тоттенхэм» намерен попросить руководство АПЛ перенести матч с «Брайтоном», который запланирован на 12 декабря.

Чемпионат Италии Моуринью подарил игроку кроссы Balenciaga. Что еще дарит Жозе? 30/11/2021 В 07:55

Матч «Аталанты» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов тоже перенесли . Там причина, к счастью, не в коронавирусе.

Чемпионат Англии «Сити» снова хочет Кейна. Уход из «Тоттенхэма» зависит от Конте 13/11/2021 В 19:50