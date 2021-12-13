В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/22. По ее итогам сформировались восемь пар, победители которых сыграют в 1/8 финала с лучшими командами групп Лиги конференций.
- «Марсель» – «Карабах»
- ПСВ – «Маккаби» Тель-Авив
- «Фенербахче» – «Славия»
- «Мидтьюлланн» – ПАОК
- «Лестер» – «Раннерс»
- «Селтик» – «Будё/Глимт»
- «Спарта» – «Партизан»
- «Рапид» – «Тоттенхэм»/«Витесс»
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Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – спустя неделю, 24 февраля. Финал Лиги конференций-2021/22 состоится в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» 25 мая 2022 года.
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