Как пройдет жеребьевка?

Сайт УЕФА информирует, что в Лиге наций-2022/23 примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам, список которых составлен на основании результатов в предыдущем розыгрыше турнира. Также учитываются переход между лигами, итоги финальной стадии и еще не сыгранные стыковые матчи.

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В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

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Перед жеребьевкой сборные первых трех дивизионов были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21.

Что ждет Россию?

Россия выступит в Лигу В и попала на жеребьевку во вторую корзину. Россия и Украина не могут встретиться друг с другом.

Корзина 1

Украина, Швеция, Босния, Исландия

Корзина 2

Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3

Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4

Словения, Черногория, Албания, Армения

Сборная России Фото: Getty Images

Когда состоятся матчи?

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Повлияет ли данный розыгрыш Лиги наций на формирование списка участников Евро-2024, пока неизвестно, так так формат квалификации турнира еще не утвержден.

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