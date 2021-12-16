Как пройдет жеребьевка?
Сайт УЕФА информирует, что в Лиге наций-2022/23 примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам, список которых составлен на основании результатов в предыдущем розыгрыше турнира. Также учитываются переход между лигами, итоги финальной стадии и еще не сыгранные стыковые матчи.
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В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.
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Перед жеребьевкой сборные первых трех дивизионов были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21.
Что ждет Россию?
Россия выступит в Лигу В и попала на жеребьевку во вторую корзину. Россия и Украина не могут встретиться друг с другом.
Корзина 1
Украина, Швеция, Босния, Исландия
Корзина 2
Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3
Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4
Словения, Черногория, Албания, Армения
Сборная России
Фото: Getty Images
Когда состоятся матчи?
- Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
- Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
- Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года
- Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
- Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
- Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года
Повлияет ли данный розыгрыш Лиги наций на формирование списка участников Евро-2024, пока неизвестно, так так формат квалификации турнира еще не утвержден.
До Лиги наций России предстоит сыграть стыковые матчи за выход на ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина не повезло попасть на Польшу.
Зато поляки очень довольны жребием. «Получили то, что хотели», – пишут болельщики в соцсетях.
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