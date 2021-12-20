УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном». «Шпоры» теперь пролетают мимо плей-офф.

Игра должна была состояться 9 декабря, но не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

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Чемпионат Англии «У меня проблемы только с тобой!» Клопп в ярости от судейства 15 ЧАСОВ НАЗАД

Источник – официальный сайт УЕФА.

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