УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном». «Шпоры» теперь пролетают мимо плей-офф.
Игра должна была состояться 9 декабря, но не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.
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Источник – официальный сайт УЕФА.
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