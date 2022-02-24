Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подсказал судье, что игрок его команды забил мяч рукой и гол надо отменить.
Инцидент произошел в ответной игре плей-офф Лиги конференций УЕФА против «Марселя». На 34-й минуте нападающий азербайджанского клуба Ибраима Ваджи сравнял счет: откликнулся на заброс с левого фланга и отправил мяч в сетку. Судья матча Бартош Франковский не заметил, что сенегалец забил рукой, а не головой, поэтому засчитал гол.
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В отличие от арбитра, игроки «Олимпика» видели, что мяч был забит с нарушением правил, поэтому принялись протестовать – завязалась даже небольшая потасовка. Вспыхнувшие страсти погасил коуч «Карабаха» Гурбан Гурбанов: он обратился к капитану команды Максиму Медведеву, после чего тот подбежал к судье и попросил отменить гол.
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Поступок Гурбанова становится ценнее после следующего факта: в Лиги конференций нет ВАР. Поэтому ошибка судьи могла оказать серьезное влияние на итоговый результат. Но вмешательство Гурбана не позволило этому случиться: на табло стадиона имени Тофика Бахрамова вместо 1:1 снова загорелся счет 0:1. Красивый жест тренера «Карабаха» оценил Димитри Пайет: полузащитник подошел к Гурбанову и пожал ему руку.
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