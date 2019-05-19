Eurosport
Сменил гражданство, перешел в «Монако» и пропал в Португалии. Где сейчас герои юниорского Евро-2013
Прошло уже 6 лет.
17 мая 2013-го юниорская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи выиграла чемпионат Европы U-17. Российская команда ни разу не уступила, правда, и выиграла всего единожды. В полуфинале и финале Россия переиграла шведов и итальянцев в серии пенальти.
Спустя шесть лет некоторые игроки стали звездами и лидерами сборной, кто-то уехал в иностранные чемпионаты, а кто-то осел в низших лигах.
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