17 мая 2013-го юниорская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи выиграла чемпионат Европы U-17. Российская команда ни разу не уступила, правда, и выиграла всего единожды. В полуфинале и финале Россия переиграла шведов и итальянцев в серии пенальти.

Спустя шесть лет некоторые игроки стали звездами и лидерами сборной, кто-то уехал в иностранные чемпионаты, а кто-то осел в низших лигах.

Еще темы про героев сборной России:

Porsche Cayenne или Chevrolet Camaro? Угадай русских игроков по машине

Завершил карьеру, сел в тюрьму, стал хоккеистом. Где сейчас русские победители Евро-2006?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android