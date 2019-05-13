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Италия U-17 - Португалия U-17

Чемпионат Европы U-17 - 13 мая 2019

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Италия U-17 – Португалия U-17 на Eurosport.ru! 13 мая 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Carmine Nunziata или Peixe? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-17 и Португалия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Италия U-17 и Португалия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

