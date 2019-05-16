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- 2-ой тайм
- Komáromi61'
- GeorgeDe Wolf60'
- Kalulika56'
- 1-ый тайм
- Sardella27'
- Komáromi17'
Перед матчем
Онлайн
Венгрия U-17 - Бельгия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 16 мая 2019
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Венгрия U-17 – Бельгия U-17 на Eurosport.ru! 16 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Sándor Preisinger или Bob Browaeys? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия U-17 и Бельгия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Венгрия U-17 и Бельгия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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