Венгрия U-17
2-ой тайм
1
-
1
14:00
16.05.19
Tolka Park
Бельгия U-17
Чемпионат Европы U-17 • World Cup play-offs
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Венгрия U-17
  • Бельгия U-17
  • Komáromi
    61'
  • GeorgeDe Wolf
    60'
  • Kalulika
    56'
  • 1-ый тайм
  • Венгрия U-17
  • Бельгия U-17
  • Sardella
    27'
  • Komáromi
    17'
Перед матчем

Онлайн
Венгрия U-17 - Бельгия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 16 мая 2019

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Венгрия U-17 – Бельгия U-17 на Eurosport.ru! 16 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Sándor Preisinger или Bob Browaeys? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия U-17 и Бельгия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Венгрия U-17 и Бельгия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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