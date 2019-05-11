Завершил карьеру, сел в тюрьму, стал хоккеистом. Где сейчас русские победители Евро-2006?

Квизы

14 мая 2006 года юношеская сборная России выиграла чемпионат Европы. Команда Колыванова сыграла 2:2 с чехами и выиграла по пенальти. В том же турнире участвовали Тони Кроос, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витсель, Томаш Нецид, Рон-Роберт Цилер, Свен Бендер, Ларс Бендер, Марко Марин, Стефан Йоветич, Сесар Аспиликуэта. Боян Кркич, Серхио Асенхо. А выиграли Прудников и компания.

Eurosport.ru предлагает угадать, как спустя 13 лет чувствуют себя ребята, которых называли надеждой русского футбола.

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