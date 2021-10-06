Италия
    -
    21:45
    06.10.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Испания
      Лига наций - Финалы • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Италия - Испания

      Футбол. Следите за матчем Италия – Испания на Eurosport.ru! 6 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Испания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Италия и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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